Trappers spoelt met zege op Krefelder kater van verlies Scorpions weg

Voor Trappers was er maar een manier om de nederlaag tegen aartsrivaal en koploper Scorpions te verzachten: dat was door te winnen van Krefelder EV. Ondanks dat die ploeg voorlaatste staat in de Oberliga Nord had de thuisploeg de nodige moeite. Dat konden de Tilburgse ijshockeyers vooral zichzelf aanrekenen, want ze kregen kansen genoeg.