Trappers terug aan kop na uitzege bij Saale Bulls Halle

Glenn Schuurman uit Boxtel in selectie WK hockey; Joep de Mol reserve

26 oktober Hockeyer Glenn Schuurman (Bloemendaal) uit Boxtel is door bondscoach Max Caldas opgenomen in de selectie voor het WK. Dit toernooi wordt gespeeld van 28 november tot en met 16 december in Bhubaneswar in India.