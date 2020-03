Trappers traint, maar of er nog wedstrijden komen?

Trappers-coach Bo Subr merkte gisteravond tijdens de training dat veel van zijn spelers moeite hadden om hun focus te vinden. Logisch, even daarvoor hadden ze gehoord dat de eerste wedstrijd in de play-offs is afgelast vanwege het coronavirus en dat het überhaupt de vraag is of de play-offs wel doorgaan. Vandaag neemt de Duitse ijshockeybond daar een beslissing over. Subr hoopt dat er een uitweg wordt gevonden. ,,Tot ik definitief hoor dat het anders is, ga ik ervan uit dat de play-offs doorgaan en ben ik bezig om mijn team daarop voor te bereiden.”