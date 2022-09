Trappers trekt ook tegen Füchse Duisburg zege over de streep: ‘Ik ben trots op wat ik heb gezien’

Mason kon tegen Füchse opnieuw niet beschikken over de geblesseerde Miko Virtanen, Tijn Jacobs en Jordy Verkiel. Mason: ,,Voordat Tijn en Jordy terugkeren, zijn we een paar maanden verder.” Ook Marvin Timmer en Chay Schults ontbraken bij Trappers. Zij spelen komende week (12 tot 17 september) met Oranje het WK onder 20 jaar in Servië in Division II.

Doordat een aantal aanvallers ontbrak, zat Roy Ansems bij de selectie. ,,Eigenlijk zou hij in de eredivisie spelen met het Toekomstteam, maar ik heb hem al veel met ons mee laten trainen. Dit is een veelbelovende jongen. Hij weet wat er wordt gevraagd en heeft een leuke wedstrijd gespeeld”, complimenteerde Mason zijn pupil.

Quote We zijn er nog lang niet, maar we boeken wel progressie. Na drie weken hoeft het ook nog niet perfect te zijn. Doug Mason

De Trappers-coach vond dat zijn ploeg in Dinslaken, waar werd gespeeld vanwege ijsproblemen in Duisburg, op gang moest komen. Eenmaal in het ritme opende Max Hermens op aangeven van Diego Hofland en Kilian van Gorp de score met een powerplaygoal: 0-1. Michael Fomin maakte gelijk, waarna Hofland (assists Jordy van Oorschot en Hermens) Trappers opnieuw met een powerplaygoal op voorsprong schoot: 1-2.

Mason loofde zijn ploeg in de tweede periode. ,,We krijgen maar drie of vier schoten tegen en spelen echt veel beter.” Dat leidde tot de 1-3 van Raymond van der Schuit, op aangeven van Alexei Loginov.

Volledig scherm Dough Mason © Pix4Profs / Jules van Iperen

In de slotperiode joeg Trappers op nog meer goals, maar die bleven uit. Füchse kwam nog wel terug tot 2-3. De boodschap van Mason was in dat geval: trek de zege over de streep. ,,Ik ben trots op wat ik heb gezien. Ze pakken geen domme straffen en gaan voor de veilige keuze”, zei de Trappers-coach. ,,We zijn er nog lang niet, maar we boeken wel progressie. Na drie weken hoeft het ook nog niet perfect te zijn. Dat verwacht ik ook niet. De jongens proberen de dingen waarop we trainen ook echt uit te voeren. Dat vind ik mooi om te zien.” Weer won Trappers met miniem verschil.

Zondag komt Herner EV (17.00 uur) tijdens de open dag naar Stappegoor voor het vierde oefenduel in de voorbereiding. ,,Dit wordt een leuke dag. Voor de fans, de media en ook de spelers. Ik heb er zin in, want ik verwacht nog meer fans dan tegen Kassel”, besloot Mason.

Scoreverloop: 12. Hermens (pp) 0-1, 14. Fomin 1-1, 19. Hofland (pp) 1-2, 38. Van der Schuit 2-3, 51. Schmitz 2-3.

Het resterende oefenprogramma

• Vrijdag 16 september, 20.00 uur: Trappers - Füchse Duisburg

• Zondag 18 september, 18.30 uur: Herner EV - Trappers