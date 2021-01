Trappers-verdediger Floris van Elten geniet na hersenschudding weer op het Tilburgse ijs

Deze week in... 1993 John de Bever: ‘Ik heb wel mooi tegen Ajax gespeeld, met die grote namen’

17 januari Hij heeft al een lach op ons gezicht getoverd voordat we John de Bever gesproken hebben. Zijn voicemail klinkt namelijk als volgt: ‘Hallo, met de knapste man van Nederland. Ik ben er even niet.’ Als we hem er later - als hij wel heeft opgenomen - naar vragen, zegt Berlicummer De Bever (54) dat je jezelf moet kietelen omdat een ander het niet zo snel doet.