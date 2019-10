Trappers verliest in heksenketel van Herne: 4-3

De bus van Trappers belandde in de drukke vrijdagavondspits. Pas om 18.45 uur arriveerde de ploeg van Bo Subr bij de ijshal in het Duitse Herne, waardoor de wedstrijd een kwartier later startte. Het deerde de toeschouwers niet. De dik 1600 Duitsers maakten van de Hannibal-Arena een ware heksenketel. Zij zagen dat hun ploeg en Trappers aan elkaar gewaagd waren. De Tilburgers kwamen uiteindelijk op voorsprong. De eerste powerplay leverde meteen een doelpunt op. De van een blessure teruggekeerde Kevin Bruijsten tikte na tien minuten van dichtbij binnen: 0-1. Vervolgens ontstond er irritatie bij de thuisploeg. Herne kreeg na achttien minuten spelen een dubbele straf aan de broek. Een oorverdovend fluitconcert maakte plaats voor luid gejuich: Trappers profiteerde niet.

De weg kwijt

Periode 2 begon met enorme kans voor Bartek Bison, die verzuimde binnen te tikken. Vervolgens nam Herner het initiatief over. Trappers was opeens de weg kwijt en kreeg daarvoor de rekening. Na 23 minuten kon Fominych na een goede aanval raak schieten, 1-1. Twee minuten later mocht Ziolkowski zomaar op goalie Ian Meiderdres af, de Duitse-Pool faalde niet (2-1). Het werd nog erger voor Trappers. Een overtreding van Jordy Verkiel leverde de thuisploeg een penaltyshot op. Die werd door Liesegang benut: 3-1. Daar zette Trappers weinig tegenover. De Tilburgers mochten door een straf in de laatste seconden wel met een man meer aan periode 3 beginnen.

Stootkracht

Die overtalsituatie werd niet goed benut. Het was Herner dat doorging waar het gebleven was. Nu werden de vele kansen alleen niet in doelpunten omgezet. Trappers probeerde wel gevaar te stichten, maar miste aanvankelijk stootkracht. Totdat Verkiel tien minuten voor tijd ineens raak schoot: 3-2. Zodoende was er nog tijd voor Trappers om met een resultaat huiswaarts te keren. Herne bleef de betere ploeg, maar Trappers kwam toch langszij. Jonne de Bonth schoot na 52 minuten hard raak: 3-3. De scheidsrechter floot nog niet of het was alweer 4-3. Asselin schoot venijnig raak. De tijd tikte weg en met nog een minuut te spelen vroeg Subr een time-out aan. Meierdres maakte plaats voor een extra veldspeler. Het mocht niet baten. De eerste nederlaag van Trappers in de competitie is na vier zeges op rij een feit.