Trappers verliest spektakelstuk na overtime

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben zondagmiddag in een enerverende wedstrijd moeten buigen voor Hannover Indians. De bezoekers grepen de winst in overtime: 4-5.

Het spel golfde in de eerste periode in hoog tempo op en neer. De openingstreffer kon aan beide kanten vallen, maar het waren de gasten die de score openden. Op aangeven van oud-Trapper Parker Bowles prikte Igor Bacek van dichtbij raak: 0-1. Vier minuten later zorgden dezelfde twee spelers er voor dat Indians met een 0-2 voorsprong de eerste pauze in kon gaan. Het spel lag in de eerste periode geregeld stil vanwege vechtpartijen op het ijs.

Schouderblessure

Ties van Soest kwam na de eerste pauze niet terug op het ijs, naar verluidt vanwege een schouderblessure waarvan de ernst nog niet bekend is. De tweede periode was pas 33 tellen op weg toen Raymond van der Schuit voor de aansluitingstreffer zorgde, op assist van Max Hermens en Brett Bulmer: 1-2.

Van 0-2 naar 3-2

Trappers hield het gaspedaal diep ingedrukt en zag dat beloond met nog twee vlotte treffers. Mickey Bastings en Max Hermens zorgden er voor dat de thuisploeg binnen zeven minuten de 0-2 achterstand had omgebogen in een 3-2 voorsprong.

Twee man meer

Maar het was nog niet beslist op Stappegoor. Leeuwesteijn moest verrassend capituleren op een afstandsschot van Nico Turnwald en het was weer gelijk: 3-3. Aan het eind van de tweede periode kregen eerst Delaney Hessels en vervolgens Brett Bulmer een tweeminutenstraf, zodat Indians de eerste anderhalve minuut van de derde periode met twee man meer op het ijs mocht staan, tot hoorbare onvrede van Trappers coach Dave Livingston.

43 tellen

Indians had 43 tellen nodig in de derde periode om de dubbele manmeersituatie uit te buiten: 3-4 door Branislav Pohanka. Maar toen even later ook een speler van de bezoekers naar de strafbank moest, greep Trappers de powerplay aan om weer langszij te komen. Na een fraai uitgespeelde aanval kon Jordy Verkiel de puck in het lege doeltje van Indians schuiven: 4-4.

Spannende slotfase

In de spannende slotfase probeerden beide ploegen de volle drie punten binnen te slepen. Maar de twee goalies lieten zich in de derde periode niet meer verschalken, zodat het op overtime uitdraaide. Vijf minuten, drie tegen drie, sudden victory. Die was voor Indians. Want nadat de referees hadden verzuimd een speler van de bezoekers naar de strafbank te sturen, sloegen de bezoekers toe. Jayden Schubert zag zijn eerste inzet nog gekeerd door Leeuwesteijn, maar in de rebound was het raak: 4-5.

Scoreverloop: 12. Bacek 0-1, 16, Bacek 0-2, 21. Van der Schuit 1-2, 25. Bastings 2-2, 26. Hermens 3-2, 32. Turnwald 3-3, 41. Pohanka 3-4 (pp2), 43. Verkiel 4-4 (pp), 62. Schubert 4-5.