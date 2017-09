Trappers verliest 'thuisgenerale' van Duisburg

In de eerste periode hielden Trappers en Duisburg gelijke tred en waren er weinig grote kansen te noteren. Na 7 minuten in periode 2 was het dan eindelijk raak, maar wel voor de Duitsers. Trappers-keeper Ian Meierdres wist een schot te keren, maar in de rebound prikte Elias Bjuhr de 0-1 binnen. Aan het eind van de tweede periode was Trappers bijzonder dicht bij de gelijkmaker. In powerplay mikte Parker Bowles de puck op de lat boven keeper Etienne Rekewitz.