Trappers verrassend onderuit in eerste duel in halve finale

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben vrijdagavond verrassend in eigen ha verloren van Herner EV: 1-3. Het eerste duel in de best-of-five-serie was zeer aantrekkelijk en bloedstollend spannend. Dat belooft nog wat voor de rest van de wedstrijden.

In vrijwel niets deed Herner EV vrijdagavond denken aan de ploeg die dit seizoen tijdens de reguliere competitie in Tilburg twee keer op een forse nederlaag was getrakteerd. Vanaf de eerste minuut golfde het spel op en neer in een razend tempo. De teams deden weinig voor elkaar onder. De bezoekers, gesteund door een ramvol uitvak, openden in de elfde minuut de score via een treffer van Dennis Thielsch. Trappers reageerde vijf minuten later door een kruip-door-sluip-door-doelpunt van Jordy Verkiel: 1-1.

Powerplay

Na 22 seconden in de tweede periode moest Trappers-goalie Meierdres de puck voor de tweede keer uit zijn netje halen na een rake knal van Brad Snetsinger: 1-2. Het lukte de thuisploeg niet om die schade in de tweede periode te herstellen, al was Giovanni Vogelaar er dicht bij met een afstandsschot tegen de lat. Twee keer mocht Trappers aan een powerplay beginnen, twee keer kwam er voortijdig een eind aan de manmeersituatie omdat er een Tilburger naar de strafbank moest.

‘Abuse of an official’

Wat Trappers in de derde periode ook probeerde, het kreeg de puck niet nog een keer voorbij de excellerende goalie Björn Linda. Zelfs een periode met dubbele powerplay (5 tegen 3 veldspelers) was aan de Tilburgers niet besteed. In de slotfase moest Mickey Bastings voortijdig naar de kleedkamer met een Matchpenalty vanwege ‘abuse of an official’. Trappers-coach Bo Subr verving goalie Meierdres door een extra veldspeler, maar het gewenste effect bleef uit. Juist Herner profiteerde: 1-3 met een ‘empty-netter’.