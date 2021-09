Trappers verrast met ruime zege op DEL2-ploeg Löwen Frankfurt

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben zondag hun eerste oefenduel in eigen huis met 5-1 gewonnen van Löwen Frankfurt, dat een niveau hoger speelt. Er werd ook letterlijk geknokt op het ijs in Tilburg.

Na bijna anderhalf jaar mochten er weer supporters aanwezig zijn op Stappegoor; 1.600 Trappers-fans waren getuige van het officiële afscheid van oud-coach Bo Subr, die na zes jaar in Tilburg nu aan het roer staat bij de tegenstander van zondag: Löwen Frankfurt.

Hoewel de DEL2-ploeg van Subr al langer in voorbereiding is en een niveau hoger speelt, was het Trappers dat op voorsprong kwam. Max Hermens, die eerder op de dag zijn biografie ‘The Art of Max’ had gepresenteerd tijdens de Open Dag, schoot na elf minuten de 1-0 binnen.

Enthousiasme

In de tweede periode was er - ook tot enthousiasme van het publiek - een knokpartij op het ijs, waarna van elke ploeg één speler voortijdig moest gaan douchen met een Game Misconduct vanwege ‘fighting'. Namens Trappers was het Alexei Loginov die de wedstrijd voortijdig moest staken. Trappers liet zich niet van de wijs brengen en verdubbelde even later de voorsprong door een treffer van Giovanni Vogelaar.

Fraaie treffer

En hoewel er geen sprake was van groot krachtsverschil, denderde de thuisploeg wel door. In een tijdsbestek van twee minuten sloeg Trappers nog eens twee keer toe. Eerst was het Max Hermens die met een bijzonder fraaie treffer de 3-0 liet aantekenen, nog geen zestig tellen later maakte Wouter Sars er 4-0 van.Twaalf tellen voor het einde van periode 2 moest de prima keepende Ian Meierdres zich dan toch een keer gewonnen geven: 4-1.

Nieuwe keeper

Beide ploegen begonnen periode 3 met een nieuwe keeper; bij Trappers was dat Ruud Leeuwesteijn. De voorsprong bleef lang intact en opnieuw was er een knokpartij. Dit keer moest Ninho Hessels voortijdig naar de kleedkamer vertrekken, net als Daniel Wirt van de gasten. Wat de ploeg van Subr ook probeerde, Trappers hield stand. Kort voor het eind van de wedstrijd maakte Delaney Hessels er zelfs nog 5-1 van.

Vrijdagavond won Trappers ook z'n eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij competitiegenoot Herner EV werd het 3-6 voor de ploeg van Dave Livingston.

Tilburg Trappers - Löwen Frankfurt 5-1 (1-0, 3-1, 1-0). Scoreverloop: 11. Hermens 1-0, 28. Vogelaar 2-0 (pp), 33. Hermens 3-0, 34. Sars 4-0, 40. Vogt 4-1, 59. D. Hessels 5-1. Volledig scherm De Trappers-fans konden eindelijke weer eens een wedstrijd bijwonen en gingen uit hun dak. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden