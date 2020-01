Trappers verslaat Füchse Duisburg voor tweede keer in een week

Ossenaar Van der Ven prolon­geert indoorti­tel niet, Van Tongeren vroegtij­dig uitgescha­keld

26 januari Rick van der Ven is er niet in geslaagd zijn titel op het NK Indoor handboogschieten te verdedigen. Hij pakte het brons. Jan van Tongeren behaalde geen eremetaal in de Maaspoorthal in Den Bosch.