Trappers voltooit comeback en gaat naar finale

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben hun comeback tegen Herner EV voltooid: een 0-2 achterstand in wedstrijden werd omgebogen in 3-2. Daardoor mag de ploeg van coach Bo Subr de finale van de play-offs van de Oberliga gaan spelen tegen EV Landshut. Eerste afspraak: maandag om 19.00 uur in Tilburg.

Het lot van Trappers hing na twee nederlagen in de halvefinaleserie aan een dun draadje. Maar de Tilburgers herpakten zich en wonnen het derde en vierde duel in deze serie. Zodat het aankwam op de vijfde wedstrijd, zaterdagmiddag in Tilburg.

Net als in duel 4 schoot Trappers - met de na een schorsing teruggekeerde Reno de Hondt en Mickey Bastings - uit de startblokken. Al na 62 seconden was het raak: Danny Stempher zette de thuisploeg op voorsprong: 1-0.

Was Herner EV rijp voor de slacht? Nee! De ploeg rechtte de rug en kreeg een paar goede kansen op de 1-1. Zeker toen Trappers bijna twee minuten twee spelers minder op het ijs had na straffen van Danny Stempher en Ryan Collier. De Tilburgers doorstonden die kritieke fase met glans.

In de tweede periode kreeg Trappers even zo’n dubbele powerplay. Daarin scoorde het niet, maar toen één van de Herner-spelers van de strafbank was lukte het met vijf tegen vier wel om te scoren. Nardo Nagtzaam werkte van dichtbij binnen: 2-0.

In de derde periode deed Herner EV nog verwoede pogingen om terug te komen in de wedstrijd. Een paar tellen nadat Ian Meierdres Trappers met een super-redding had behoed voor de 2-1 in de 52ste minuut, maakte Kevin Bruijsten aan de andere kant de 3-0. Toen Brock Montgomery een minuutje later de 4-0 binnenprikte, was het pleit wel beslecht.

Herner EV kwam terug tot 4-1 en haalde de goalie ruim vijf minuten voor tijd al van het ijs ten faveure van een veldspeler, maar het was Trappers dat profiteerde. Ivy van den Heuvel maakte er met een empty-netter 5-1 van. En de geslagen Duitsers moesten even later ook nog de 6-1 van Nardo Nagtzaam toestaan.

Door deze overwinning gaat Trappers - net als de voorgaande drie jaar - naar de finale van de play-offs in de Oberliga. De eerste drie keer leverde dat ook de titel op. Dit keer gaat de ploeg van Bo Subr dat proberen te bereiken ten koste van EV Landshut.