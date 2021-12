Trappers vrijdag niet in actie; corona bij tegenstander Hammer Eisbären

In samenspraak met de Duitse ijshockeybond hebben de clubs besloten de wedstrijd te schrappen. ,,We gaan op zoek naar een nieuwe datum. Vermoedelijk wordt dat ergens in februari”, aldus Trappers-directeur Ruud van Baast.

Druk programma

Trappers, dat afgelopen weekeinde twee wedstrijden verloor na het nemen van shootouts, speelt komend weekeinde nu alleen een uitwedstrijd tegen Moskitos Essen zondag. Vervolgens komt dinsdagavond Herner EV op bezoek in Tilburg. De wedstrijden in de Oberliga Nord volgen elkaar daarna in rap tempo op. In de laatste week van december komt de ploeg van Dave Livingston drie keer in actie, in de eerste week van januari zelfs vier keer.