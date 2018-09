Trappers wacht na shoot-out-thriller nog op eerste zege in voorbereiding

Dat de ploeg van coach Bo Subr nog louter verliesbeurten had geleden, is overigens allerminst een schande. Tot gisteren namen de Tilburgers het op tegen twee DEL1-teams en een DEL2-formatie (2x Bietigheim). Het niveau van Esbjerg was vooraf lastig in te schatten. De ploeg van voormalig Trappers-coach Mark Pederson bleek van ongeveer hetzelfde kaliber als de drievoudig Oberliga-kampioen.

Even leek het er in de eerste periode op dat de Denen rap weg zouden lopen, toen binnen een minuut twee Deense treffers vielen (0-2), maar met een shorthanded goal van Brock Montgomery (nog in periode 1) en een powerplaytreffer van Alexei Loginov (periode 2) kwam de thuisploeg langszij.

Van den Heuvel tweemaal

In de derde periode had captain Ivy van den Heuvel weinig tijd nodig om de 2-3 uit te gummen: 3-3. Slordig uitverdedigen in de 51ste minuut leek Trappers de kop te gaan kosten. De Tilburgers beukten lange tijd vergeefs op het Deense doeltje, maar pas 55 seconcden voor tijd viel dan toch nog de 4-4. Opnieuw was het captain Ivy van den Heuvel die scoorde.

Penaltyshots

Om een winnaar te bepalen gingen de ploegen (maximaal) vijf minuten 'Sudden Victory' spelen, met 3 tegen 3 spelers op het ijs. Ruud Leeuwesteijn hield Trappers in de race met een fraaie 1-op-1-save, voordat de Deense goalie hetzelfde deed bij een inzet van Danny Stempher. 'De Sudden Victory bleef zonder treffers, zodat penaltyshots de beslissing moesten brengen.