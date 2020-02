Trappers: winst na overtime is dinsdag voldoende voor titel in Oberliga Nord

Na de wedstrijden van afgelopen weekend (Trappers won bij Saale Bulls Halle met 3-5 en thuis tegen Krefeld met 9-0) staat Trappers twaalf punten voor op Herner EV, met nog vijf duels in de reguliere competitie voor de boeg. Als Trappers in reguliere speeltijd wint dinsdagavond, dan is de voorsprong vijftien punten en dan is het kampioenschap in de Oberliga Nord een feit. Dat is ook het geval bij winst na overtime of penaltyshots. In dat geval is het gat 13 punten met nog vier wedstrijden te gaan. Verliest Trappers in eigen hal van Herner EV dinsdag, dan kan het kampioenschap in een van de resterende competitieduels worden veroverd.