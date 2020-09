Trappers wint eerste oefenduel met nodige moeite

Mitch Bruijsten, de topscorer van vorig seizoen, ontbrak op het wedstrijdformulier bij Trappers. Hij lijkt de club te gaan verlaten omdat hij niet tot een financiële overeenkomst met Trappers kan komen. De andere spelers gingen akkoord met een corona-korting op hun salaris, Mitch Bruijsten wilde dat om privé-redenen niet doen. Onderhandelingen liepen op niets uit. Vermoedelijk koopt Trappers het contract van de aanvaller binnenkort af.

Griepklachten

Ook captain Mickey Bastings was er niet bij in Krefeld. Hij had naar verluidt afgelopen week griepklachten, maar geen corona. Zonder de twee routiniers had de ploeg van Bo Subr niet bijzonder veel stootkracht in Krefeld. Ian Meierdres moest een paar keer handelend ingrijpen om te voorkomen dat de thuisploeg op voorsprong kwam voordat Bartek Bison in powerplay de 0-1 op het scorebord liet zetten in de hal waar het maximaal toegestane aantal van 300 toeschouwers zo ongeveer wel gehaald werd.

Goaliewissel

In de tweede minuut van de tweede periode vond ook Diego Hofland een gaatje naast de goalie van Krefeld. Hij prikte de puck in de kruising: 0-2. Halverwege de wedstrijd werd de prima keepende Meierdres vervangen door Ruud Leeuwesteijn. Die moest een paar keer handelend optreden, maar dat lukte niet in de 35ste minuut toen Constantin Vogt er 1-2 van maakte.

Onder druk

In de derde periode kwamen de Tilburgers door een paar opeenvolgende straffen behoorlijk onder druk te staan, maar een doelpunt van Jordy Verkiel gaf Trappers halverwege de laatste periode wat lucht. Hij schoot van afstand en zag de puck tot zijn verbazing in het net vallen: 1-3. Vervolgens ging het snel. Eerst leek het nog even spannend te worden toen opnieuw Vogt wist te scoren: 2-3. Maar binnen de minuut prikte Wouter Sars de 2-4 binnen. Daarmee was het pleit wel beslecht, al was Krefeld in de voorlaatste minuut nog dicht bij de 3-4.

Vrijdag speelt Trappers z'n tweede oefenwedstrijd. Dan krijgt EV Krefeld 1981 kans op revanche. Dan staan beide ploegen in Tilburg tegenover elkaar.

EV Krefeld 1981 - Tilburg Trappers 2-4 (0-1, 1-1, 1-2). 13. Bison 0-1 (pp), 22. Hofland 0-2, 35. Vogt 1-2, 51. Verkiel 1-3, 53. Vogt 2-3, 54. Stempher 2-4

Volledig scherm EV Krefeld - Tilburg Trappers. © BD