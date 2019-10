Trappers wint kinderlijk eenvoudig van puntloos Black Dragons: 4-0

Sparidans geeft clinic ‘met praatje’ in Tilburg

3 oktober Oud-international Dirk Sparidans geeft zondag van 13.30 tot 15.00 uur een volleybalclinic bij opleidingsinstituut ‘Be Better Training’ in T-Kwadraat. Deze volleybalschool , die op 15 september z'n deuren opende, staat onder leiding van Ronald Lacroes, die er onder meer in samenwerking met Volley Tilburg werkt met regionale talenten.