Trappers wint met 1-8 van Rostock en sluit jaar af op tweede plaats

Coach Dave Livingston liet op de training daags na de blamage tegen Krefeld weten dat hij in Rostock wat anders van zijn ploeg verwachtte. ,,De trainer vertelde dat het belangrijk is dat wij iedere wedstrijd ons eigen spel spelen. Wanneer we dat niet doen kan iedere tegenstander ons zomaar verslaan”, aldus aanvoerder Bastings. En dus verscheen Trappers donderdagavond gemotiveerd op het ijs in Rostock. Het wilde dolgraag laten zien dat het verlies thuis tegen Krefeld een eenmalige uitglijder was. Daarin slaagde Trappers glansrijk.

Geen kind aan Piranhas

Het had in Duitsland geen kind aan de Piranhas. Na elf minuten brak Brett Bulmer de ban. De Canadees scoorde op aangeven van Ties van Soest de 0-1. Dankzij drie doelpunten in nog geen vijf minuten tijd stond Trappers aan het einde van de tweede periode met 1-4 voor. Bartek Bison, Diego Hofland en Max Hermens zorgden voor de doelpuntenproductie. Het was voor Diego Hofland zijn eerste treffer sinds hij terug is van de blessure die hem vijf weken lang parten speelde.

In de derde periode liep Trappers gemakkelijk weg bij de Duitse opponent. Doelpunten van Jonne de Bonth, Noah Muller, Max Hermens en Reno de Hondt zorgden voor een 1-8 eindstand. ,,Het was ook wel even nodig om een goede wedstrijd te spelen. Ik ben blij dat we 2021 op deze manier afsluiten”, aldus Bastings. Die is tevreden met de tweede plek achter Bulls Halle. ,,Toen we kampioen werden, stonden we voorafgaand aan de play-offs vierde. Het belangrijkste is dat je met thuisvoordeel aan de play-offs begint.”

21 zeges, 6 nederlagen en 118 doelpunten

Trappers won tot nu toe 21 wedstrijden en leed 6 nederlagen. Het scoorde 118 doelpunten en kreeg er 54 tegen. Dat zijn er fors minder dan concurrenten Bulls Halle en Hannover Scorpions. Zij krijgen respectievelijk 78 en 89 doelpunten tegen. ,,Dat is wel een mooie statistiek. De trainer hamert ook heel erg op dat defensieve aspect. We besteden hier op trainingen veel aandacht aan”, verklaart Bastings.

De aanvoerder vindt dat het niveau van de Oberliga Nord is gestegen. ,,Er zit minder verschil tussen teams. Dat zie je terug in de uitslagen, maar ook in de zege van Krefeld op ons. Ik verwacht wel dat de ploegen die nu bovenin meedraaien, dat aan het einde van het seizoen nog steeds doen.” Of Bastings nu van de jaarwisseling gaat genieten? ,,Dat valt wel mee, want wij moeten gewoon trainen op 1 januari. Ik ga er dus vanuit dat mijn ploeggenoten het ook rustig aan doen”, besluit hij met een lach.

Scoreverloop:

Rostock Piranhas - Tilburg Trappers 1-8 (0-1,1-3,0-4). 11. Bulmer 0-1, 21. Koziol 1-1, 27. Bison 1-2, 28. Hofland 1-3, 30. Hermens 1-4, 43. De Bonth 1-5, 57. Muller 1-6, 57. Hermens 1-7, 60. De Hondt 1-8

Strafminuten: 8-0