Trappers wint moeizaam van Timmendorfer Strand

Voor aanvang van de lange busreis naar de Noord-Duitse kust wisten de mannen van coach Bo Subr twee dingen zeker: Timmendorfer Strand had pas een keer gewonnen in vijftien wedstrijden. Maar die ene keer was wel tegen IceFighters Leipzig, Trappers' naaste belager. Opletten, dus. Bovendien ontbraken bij Trappers Brock Montgomery (schorsing), Mitch Bruijsten, Jordy Verkiel, Nardo Nagtzaam en Mickey Bastings.

Waar Trappers in de laatste zes duels vier keer extra tijd nodig had om de winst uit het vuur te slepen, beslisten de Tilburgers het nu voor het einde van de reguliere speeltijd. Daardoor gingen alle drie de punten mee naar Tilburg.

Trappers kwam al vrij snel op voorsprong door een doelpunt van Ivy van den Heuvel. Daarna liep de ploeg uit naar 0-3 via Jonne de Bonth en Danny Stempher. Dat was nog voor het half uur. Blijkbaar schudde de goal van Stempher de Duitsers wakker, want zes minuten later was het 2-3 en daarmee weer een wedstrijd. Tot overmaat van ramp kwam de nummer laatst van de Oberliga nog op gelijke hoogte: 3-3. Voordat de vrijdag een zwart randje dreigde te krijgen, redde Alexei Loginov vlak voor tijd de meubelen: 3-4.