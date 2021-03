Trappers wint na comeback voor het eerst in twee jaar met dubbele cijfers

Voor Trappers ging het al snel de verkeerde kant op bij Herforder EV. Guillaume Naud opende na twee minuten de score, waarna Ralf Rinke de voorsprong verdubbelde: 2-0. Kevin Bruijsten deed direct wat terug namens Trappers, maar een uiterst effectieve thuisploeg liep verder uit via Björn Bombis (powerplaygoal) en Christophe Lalonde: 4-1. Op dat moment greep coach Subr in; hij haalde goalie Ruud Leeuwesteijn naar de kant en Ian Meierdres kwam in zijn plaats. Er waren nog geen zestien minuten gespeeld.