Trappers wint ook in eigen hal ruim van Füchse Duisburg

Dames HC Den Bosch starten seizoen met negenklap­per

14:39 Het is altijd afwachten hoe je in een competitiewedstrijd voor de dag komt, maar voor de vrouwen HC Den Bosch was er vanmiddag geen vuiltje aan de lucht op bezoek bij Kampong. Wat heet: in Utrecht stond na 70 minuten spelen een 1-9 eindstand op het scorebord.