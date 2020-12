Trappers wint ook zonder coach Bo Subr van Diez Limburg

Trappers, dat in de Duitse Oberliga uitkomt en die competitie de afgelopen maanden gewoon doorgang zag vinden, is tot dusverre verschoond gebleven van het coronavirus. De nummer 2 van de competitie verzuimde al snel ruim afstand te nemen van nummer 12 Diez Limburg. Het eerste doelpunt - van Raymond van der Schuit op fraai aangeven van Reno de Hondt - viel weliswaar al in de vijfde minuut, maar daarna stokte de Tilburgse productie een tijdje.

Tempo

Snel in de tweede periode wiste de bezoekers zelfs op gelijke hoogte te komen door een treffer van Thomas Matheson, na puckverlies van Gio Vogelaar: 1-1. Dat was het sein voor de thuisploeg - die het vanwege blessure onder meer zonder Kevin Bastings moest doen - om het tempo wat op te voeren. Vogelaar maakte zijn fout goed door in de 25ste minuut voor 2-1 te zorgen. Een gelukje leverde Trappers in de tweede periode ook nog de derde treffer op. Ties van Soest pookte de ‘losse puck’ voorbij goalie Jan Guryca: 3-1.

Dubbele powerplay

De thuisploeg greep een dubbele powerplaysituatie (twee man meer op het ijs) in de derde periode aan om de kloof nog groter te maken. Na twee reddingen van Guryca wipte Raymond van der Schuit de puck in het net: 4-1. Vlak nadat de bezoekers weer op volle sterkte waren, maakte Tijn Jacobs er met een tip-in 5-1 van en was het pleit definitief beslecht, ook al bleek het nog niet de laatste treffer te zijn. Ross Reed wist in powerplay nog te scoren voor de gasten: 5-2; clubtopscorer Diego Hofland pikte in de slotfase ook dit keer weer een doelpunt mee: 6-2. En in de slotminuut was het nog een keer raak in dubbele powerplay. Ties van Siest bepaalde de eindstand op 7-2.