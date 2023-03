Trappers wint spannend duel in Peiting en treft nu ijzersterk Rosenheim in de play-offs

Empty net

Starbulls Rosenheim

Trappers-coach Doug Mason zegt de volgende tegenstander behoorlijk goed te kennen. ,,De coach van Rosenheim is drie jaar mijn assistent geweest bij Iserlohn. Er spelen ook vier spelers die onder mij hebben gespeeld. Dus ik weet wel een paar dingetjes waarvan we kunnen proberen te profiteren. Dat zal nodig zijn, want ze zijn niet voor niks tweede geworden in Süd.”

Prima penalty-kill

Over de prestatie van zijn ploeg in duel 4 met Peiting was Mason tevreden. ,,Behalve over de eerste periode. Die begonnen we veel te slap, zoals we dat ook in de eerste uitwedstrijd daar deden. Gelukkig konden we onszelf nu wél herpakken. Onze penalty-kill was opnieuw prima, al kregen we wel een treffer tegen met drie tegen vijf en eentje in enkele powerplay van Peiting, maar dat was een schot van de blauwe lijn. Verder hebben we veel veerkracht getoond en een aantal jongens heeft echt sterk gespeeld. Jordy van Oorschot, Max Hermens, goalie Cedrick Andree en de hele lijn van Jonne de Bonth, Wouter Sars en Ties van Soest. En Delaney Hessels heeft z'n beste wedstrijd van het seizoen gespeeld.”