Trappers wint topper en is terug aan kop

Tilburg Trappers op bezoek bij koploper IceFighters Leipzig

15 december Tilburg Trappers neemt het vandaag in Leipzig op tegen koploper IceFighters Leipzig. Het verschil tussen de twee hoogvliegers uit de Oberliga Nord is slechts één punt. Trappers kan niet beschikken over Nick de Ruijter. De aanvaller is geblesseerd. Nardo Nagtzaam keert weer terug van een blessure. De wedstrijd vangt aan om 20.00 in de kW-RENT-EisArena.