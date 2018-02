Trappers wint weer in Duisburg

Zondag pakte Trappers meteen ook maar de winst in de eerstvolgende uitbeurt bij Füchse. Nadat de ploeg van coach Bo Subr in periode 1 een 0-2 voorsprong pakte (via Nardo Nagtzaam en Ryan Collier), bouwde het die meteen in periode drie uit: 0-3, via weer Nagtzaam. Maar in een tijdsbestek van vijf minuten zag Trappers de voorsprong verdampen: 3-3, na een halfuur spelen.