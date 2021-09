Trappers zet Krefelder EV opnieuw opzij: 2-3

Beide ploegen troffen elkaar deze voorbereiding al eerder. Toen won Trappers met 6-1. Die wedstrijd werd niet uitgespeeld omdat er in ijshal Stappegoor een lage mist hing. Daar was in Krefeld geen sprake van. Trappers begon goed aan de wedstrijd. Het sloot de eerste periode af met een 0-2 voorsprong, dankzij twee doelpunten van Jonne de Bonth.



In de tweede periode deed Krefelder wat terug: het kwam tot scoren tijdens een powerplay. Namens Trappers wist Diego Hofland het net te vinden, waardoor de ploegen gingen rusten met een 1-3 stand. In de derde periode brachten de Duitsers de spanning terug in de wedstrijd: 2-3. In periode vier deed de thuisploeg alles om een doelpunt te forceren, maar Trappers overleefde.



En dus stappen de mannen van Dave Livingston met een lekker gevoel de bus in. Zondag wacht in Tilburg Moskitos Essen. Volgende week vrijdag vindt de eerste competitiewedstrijd plaats. Dan gaat Trappers op bezoek bij Hannover Indians.