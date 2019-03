Trappers zet overtuigende eerste stap in tweede ronde play-offs

Duidelijke cijfers, maar het duurde lange tijd voordat Wölfe op de knieën was gewongen. Het begin was goed voor Trappers. Reno de Hondt zette de thuisploeg al in de vierde minuut op voorsprong tijdens powerplay, op assist van onder meer Jonne de Bonth die terug in de selectie was na een vervelende blessure. Het duurde vervolgens tot de vierde minuut van de tweede periode voordat Trapper z’n voorsprong kon uitbreiden. Dit keer haalde Mitch Bruijsten de trekker over: 2-0. Ook de bezoekers kregen kansen, maar Ian Meierdres voorkwam met fraaie reddingen dat het echt spannend werd.

13 seconden

De spanning was er helemaal vanaf toen Max Hermens halverwege de derde periode in een tijdsbestek van 13 seconden (!) twee keer doel trof: 3-0 en 4-0. Daarna pakten de bezoekers een paar ‘frustratie-straffen’, waardoor Giovanni Vogelaar in staat was om tijdens een fase van dubbele powerplay de 5-0 binnen te knallen.