Trappers zet zegereeks voort en boekt zeventiende thuiszege op rij

Bij Trappers ontbraken liefst zeven spelers. Maar ook zonder Mickey Bastings, Ryan Collier, Floris van Elten, Wouter Sars, Tijn Jacobs, Delaney en Ninho Hessels hoefde de thuisploeg weinig inspanning te leveren om een zege te boeken. Daarentegen debuteerde Raymond van der Schuit bij de Tilburgse ijshockeyers. Hij tekende vorige week zijn contract en maakte vanavond zijn eerste minuten. Zijn stempel kon de forward nog niet drukken.

Dat hoefde ook niet, want de mannen in vorm, Danny Stempher en Mitch Bruijsten maakten het verschil; Bruijsten opende de score, waarna Stempher de voorsprong verdubbelde. Kyle Gibbons maakte twee minuten na de 2-0 de aansluitingstreffer. En die was niet onverdiend, want Trapper speelde slordig. Ook in die fase scoorde de thuisploeg. Reno de Hondt pikte voor het eerst sinds eind november weer eens een doelpuntje mee: 3-1.

Het leek alsof coach Bo Subr een donderspeech had gegeven in de eerste pauze. Trappers schoot uit de startblokken. Na zes minuten maakte Mitch Bruijsten zijn tweede van de avond en Diego Hofland was het eindstation van een powerplayaanval. Hij plaatste de puck fraai in de bovenhoek: 5-1. Daarna liet de koploper de teugels vieren, maar de thuisploeg kon zoals altijd rekenen op goalie Ian Meierdres die lijm in zijn handschoen leek te hebben. Hij pakte bijna alles klem.

Debutant Van Uijtrecht