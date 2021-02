Trappers zet zegereeks voort in Diez, maar verliest Van der Schuit

Fleur van der Linden springt hoger dan haar vader en verrast met Nederland­se polsstokti­tel

21 februari Fleur van der Linden (19) is zondag Nederlands kampioene polsstokhoogspringen geworden. De Drunense atlete was de enige die boven de 4 meter uitkwam. Haar 4,01 was niet alleen een persoonlijk record, maar ook hoger dan de beste prestatie van haar vader Hans. ,,Eén centimeter, eindelijk!”