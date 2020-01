Trappersfans starten petitie tegen veiligheidsnetten in ijshal

Bij de thuiswedstrijd tegen Saale Bulls Halle morgen worden flyers uitgedeeld aan de supporters waarin uitleg wordt gegeven over de petitie. Volgens voorzitter John Maes van Trappers Fanatics wordt de beleving van thuisduels sterk aangetast door de netten. ,,Je ziet ze aan de lange zijden ook vrijwel nergens. Niet in de NHL, niet in de DEL en niet in de Oberliga. De gemeente heeft ze ook zonder overleg met ons opgehangen.” De gemeente heeft de netten bevestigd omdat ze als verhuurder van de hal verantwoordelijk is als een toeschouwer gewond raakt door een rondvliegende puck.