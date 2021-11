Treffer na 14 tellen (!) is opening van doelpuntenfestijn Tilburg Trappers

Al na 14 seconden was het raak in de Rheinhalle in Krefeld, dat net over de grens ligt. Raimond van der Schuit zette Trappers al heel snel op voorsprong en het bleek de eerste van vele treffers deze avond.

Vorige week had de ploeg van coach Dave Livingston in Tilburg nog de nodige moeite met dezelfde tegenstander. Na twee periodes stond het toen nog 1-1 op Stappegoor, waar Trappers uiteindelijk toch nog ruim won: 5-1. Gisteren was het na twee van de drie periodes al 1-8 in Tilburgs voordeel.

Powerplay

Van der Schuit maakte ook de tweede treffer en Danny Stempher zorgde er met een powerplaygoal voor dat Trappers de eerste pauze kon ingaan met een 0-3 voorsprong. In de tweede periode was het al snel 0-4 door Brett Bulmer en daarna volgden weer drie powerplaydoelpunten, van Giovanni Vogelaar, Mickey Bastings en Van der Schuit (0-7).

Tegentreffer

Pas toen wist de thuisploeg een bres te slaan in de Tilburgse defensie (1-7 door Dreschmann in powerplay), al was Krefelder met een schot op de paal eerder ook al dichtbij een treffer. De tweede periode werd afgesloten met een treffer van Ties van Soest: 1-8.

De vraag was vervolgens alleen nog hoe hoog de score zou oplopen in de laatste 20 minuten. Het werden dubbele cijfers. Diego Hofland (in powerplay) en Ties van Soest (shorthanded) maakten er 1-10 van.

Volledig scherm Tijn Jacobs in actie tegen Krefelder EV81. © Pix4Profs / Jules van Iperen