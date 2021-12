Treuren om vertrek toppaard Haute Couture, blijdschap vanwege blijven Hermès

UDEN - Van haar ene toppaard moet Dinja van Liere binnenkort afscheid nemen. Haute Couture gaat naar Amerika. Met haar andere toppaard kan de amazone uit Uden toewerken naar de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Hermès blijft dankzij een investeerder in ieder geval tot die tijd behouden voor de Nederlandse paardensport.

Zes jaar lang zagen ze elkaar dagelijks, dressuurruiter Dinja van Liere en haar paard Haute Couture. Halverwege december komt daar een eind aan. De merrie is verkocht en gaat naar Amerika, waar de Amerikaanse amazone Katherine Bateson-Chandler de teugels in handen krijgt.

De verkoop van de 9-jarige merrie door eigenaren Joop van Uytert uit Heerewaarden en Albert Drost uit Dreumel komt niet als een verrassing voor Van Liere. ,,Ik was er al langer van op de hoogte dat dit speelde en neem het ze ook niet kwalijk. Het hoort bij de sport en ze verdienen er geld mee, maar het is wel een gemis. Je leidt het paard op en bouwt een band op.”

Hoogste score

Haute Couture was drie jaar toen ze elkaar voor het eerst tegenkwamen en vanaf het eerste moment was er al een klik tussen de twee. ,,De eerste wedstrijd samen was meteen heel speciaal. Ik reed nog niet zo lang met haar, maar direct haalden we een score van negentig procent bij een wedstrijd voor jonge merries. Dat is echt heel hoog, het was de hoogste score van dat jaar.”

Quote Haute Couture is heel lief en houdt van knuffelen en aandacht Dinja van Liere (31)

Er is niet één moment uit de afgelopen zes jaar dat ze eruit wil lichten. ,,Het is allemaal waardevol en ik ben blij dat we samen zo ver zijn gekomen.” Dinja van Liere gaat vooral de band die ze samen hebben missen. ,,Haute Couture is heel lief en houdt van knuffelen en aandacht. Als je de stal binnenkomt dan loopt ze meteen naar je toe. Ze is heel enthousiast.”

Hond of kat

De 31-jarige amazone vergelijkt de band die zij en Haute Couture hebben met de liefde die mensen voelen voor hun hond of kat. ,,Maar dan nog intenser. We sporten samen, dat versterkt de band nog meer. Ik heb nog even om aan haar vertrek te wennen. Hoe het afscheid precies verloopt weet ik niet.”

Katherine Bateson-Chandler gaat voortaan met Haute Couture werken. ,,Ik ken haar niet echt, maar weet dat ze een hart voor paarden heeft. Het draait voor haar niet alleen om wedstrijden, maar ze wil ook een band met de paarden ombouwen. Ze is heel lief en vriendelijk.”

Quote Ieder paard heeft zijn eigen gebruiks­aan­wij­zing. Het ene is meer gespannen en het andere is actiever Dinja van Liere

Gebruiksaanwijzing

De twee hebben contact gehad over de merrie. ,,Ieder paard heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Het ene is meer gespannen en het andere is actiever. Haute Couture is fanatiek en heeft veel zin in wedstrijden en moet je afremmen. Ik heb haar uitgelegd hoe we naar een wedstrijd toewerkten en hoe ze op bepaalde zaken reageert.”

Het zadel en het hoofdstel van Haute Couture gaan ook mee naar Amerika. ,,Daar is het paard aan gewend.” Al moet Haute Couture straks ook wennen aan de nieuwe amazone. ,,Het is makkelijker als je zelf een paard hebt opgeleid. Dan is de band beter en voel je elkaar makkelijker aan. Je weet beter hoe je op bepaalde situaties moet reageren.”

Van Liere en Haute Couture voelden elkaar goed aan en de resultaten waren goed. Samen gingen ze als reserve naar de afgelopen Olympische Spelen in Tokio en waren ze op het EK Dressuur in Hagen de beste Nederlandse combinatie. Sportief is de verkoop dus een aderlating.

Volledig scherm Dressuuramazone Dinja van Liere met de hengst Hermès. © Roel van der Aa

Investeerder

Toch is er ook goed nieuws voor de amazone uit Uden. Ze blijft in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de beschikking houden over haar andere toppaard Hermès. Eigenaar Joop van Uytert heeft een investeerder gevonden die mede-eigenaar van de hengst is geworden.

,,Daar ben ik superblij mee”, geeft de amazone aan. ,,Het geeft zekerheid en rust. Anders voel je toch steeds de spanning of het paard wordt verkocht of niet. Ik wil graag verder in de topsport en wil nog een keer naar de spelen om dan zelf wel mee te rijden.”