Trio HC Tilburg jaagt in Chili op WK-ticket met Argentinië

Brabantse snowboar­der Van der Velden lijkt zeker van olympisch ticket na tweede plek in wereldbe­ker

Niek van der Velden is zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Amerikaanse Mammoth Mountain als tweede geëindigd. Dat was de eerste podiumplaats ooit voor de 21-jarige freestyle-snowboarder uit het Brabantse Nispen, die zeker lijkt van deelname aan de Winterspelen van Beijing.

9 januari