Trio HC Tilburg met Argentinië de beste van alle Amerikaanse continenten

Geen enkel duel verloor Argentinië tijdens deze editie van het toernooi, dat in Santiago plaatsvond. In de groepsfase versloeg de olympisch kampioen van 2016 Brazilië met 10-0 en gastland Chili met 2-3. In de halve finale ging Canada met 5-2 over de knie. Daarmee stelden de Argentijnen direct een ticket voor het WK in India (januari 2023) veilig; de twee beste landen zouden zich plaatsen.