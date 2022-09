Trips naar Zwitserland, Portugal en Estland voor Heroes Den Bosch

Heroes Den Bosch is in de groepsfase van de FIBA Europe Cup ingedeeld bij het Zwitserse Fribourg Olympic, het Portugese FC Porto en BC Pärnu Sadam uit Estland. Dat staat vast nu de kwalificaties voor de Europese basketbaltoernooien erop zitten.

Fribourg en Pärnu sneuvelden net zoals Heroes afgelopen week in het kwalificatietoernooi voor de Champions League. FC Porto was al verzekerd van een plaats in groep C van de FIBA Europe Cup.

Lees ook Geen Champions League voor Heroes Den Bosch, Unicaja Malaga blijkt veel en veel te sterk

Heroes begint de groepsfase op woensdag 12 oktober met een uitwedstrijd tegen Fribourg. Een week later wacht de eerste Europese thuiswedstrijd in De Maaspoort, tegen Pärnu.

De uitwedstrijd tegen FC Porto staat gepland op dinsdag 25 oktober, maar Heroes heeft inmiddels bij de Portugese club een verzoek in gediend om dat duel een dag op te schuiven. Als dat lukt heeft de Bossche landskampioen een dag langer rust na het competitieduel bij ZZ Leiden op zondag 23 oktober. ,,Mocht de wedstrijd bij FC Porto niet verschoven kunnen worden dan kunnen we altijd nog kijken of we het duel met Leiden kunnen verschuiven”, zegt technisch manager Roel van de Graaf van Heroes.

Basketballes

Heroes begint aan de FIBA Europe Cup met als doel de eerste groepsfase door te komen. Afgelopen vrijdag kreeg de Bossche ploeg in de kwalificaties voor de Champions League nog basketballes van het Spaanse Unicaja Malaga: 114-58. ,,Maar”, oordeelde coach Erik Braal, ,,dat was een ploeg van een kaliber dat we dit seizoen niet meer tegen zullen komen.”

De ambitie van Heroes om Champions League te gaan spelen blijkt dus nog te hoog gegrepen. ,,Dit was wel een paar niveau’s hoger dan wij gewend zijn”, aldus Braal. ,,Al is Unicaja Malaga wel een hele goede ploeg. Ik denk ook een van de kanshebbers om dit seizoen de Champions League uiteindelijk te winnen.”

In de FIBA Europe Cup moet Heroes aanmerkelijk beter kunnen presteren. Vorig seizoen wist de Bossche ploeg twee van de zes groepswedstrijden te winnen. Om verder te komen zullen er dit seizoen wel meer duels gewonnen moeten worden.

Benfica

Opmerkelijk: vorig seizoen ontmoette Heroes in de groepsfase Benfica. Daarvan werd toen in Lissabon gewonnen en in Den Bosch verloren. Nu wacht er dus een dubbele ontmoeting met de basketbaltak van die andere grote Portugese ominisportvereniging: FC Porto.

Maar het vizier van Heroes gaat nu eerst op eigen land. Komende woensdag is in De Maaspoort de wedstrijd om de Nederlandse Supercup tegen bekerwinnaar Donar Groningen (). Zondag wacht het eerste competitieduel, op bezoek bij Landstede Hammers in Zwolle (14.00 uur).

Europees programma Heroes, FIBA Europe Cup, groep C:

Woensdag 12 oktober: Fribourg Olympic (Zwi) - Heroes Den Bosch

Woensdag 19 oktober: Heroes Den Bosch - BC Pärnu Sadam (Est)

Dinsdag 25 oktober: FC Porto (Por) - Heroes Den Bosch (wedstrijd wordt mogelijk een dag opgeschoven)

Woensdag 2 november: Heroes Den Bosch - Fribourg Olympic (Zwi)

Woensdag 23 november: BC Pärnu Sadam (Est) - Heroes Den Bosch

Woensdag 30 november: Heroes Den Bosch - FC Porto (Por).