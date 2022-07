Tristan Tulen laat zich bij WK schermen verrassen bij gouden punt: ‘Ik heb het mezelf nog niet vergeven’

De Bossche degenschermer Tristan Tulen is er net niet in geslaagd de laatste 16 te bereiken van het WK in Cairo. In de extra tijd maakte de Oekraïner Igor Reizlin het gouden punt: 12-13.

Ruim een uur na de uitschakeling hebben we contact met de oudste van de twee schermende Tulen-broers. Ja, hij had vooraf gezegd dat hij minimaal de laatste 32 wilde halen en dat is gelukt. ,,Maar op deze manier kan ik daar echt niet tevreden mee zijn. Echt zonde hoe ik het weggeef tegen die Oekraïner.”

Medische time-out

Geen enkel moment stond Tulen op achterstand in de reguliere speeltijd van drie keer drie minuten. Hij sloeg kloofjes van 8-5 en 11-8, maar kon de voorsprong niet over de streep trekken. Met nog 16 tellen op de klok en 12-11 voor Tulen, vroeg Reizlin een medische time-out aan. ,,Hij had last van zijn hand. Of het een trucje was? Dat weet ik niet zeker, maar hij was behoorlijk uitgeput. Er is hier wel airco, maar dan nog enorm warm in de speelzaal.”

Gouden punt

Trucje of niet, het hielp de Oekraïner. Hij maakte er nog 12-12 van en toen kwam het aan op het gouden punt. Als er in de ene minuut extra tijd niet was gescoord, dan zou Tulen hebben gewonnen. ,,Hij moest dus komen. En ik ging er niet iets te vroeg in. Het was een superklein verschil, maar ik heb het mezelf nog niet helemaal vergeven.”

Extra zuur

Hij denkt dat dit resultaat bij het WK nog net niet voldoende zal zijn voor een plek bij de beste zestien op de wereldranglijst. ,,Dat geeft veel voordelen. En daarom is deze nederlaag ook extra zuur. Zeker ook omdat ik echt lekker in vorm was. Ik won al mijn zes partijen in de kwalificatie en vanmorgen ook van de Koreaan (Wai Hang Ho, 15-13, red.).”

Landenteams

Voor Tulen, die onlangs bij het EK verrassend zilver pakte, rest donderdag nog het WK voor landenteams, samen met zijn broer Rafael en met David van Nunen. ,,Er doen 45 teams mee. We denken dat we in de eerste ronde tegen Chili of Singapore moeten. En als we daarvan winnen, tegen Frankrijk of Oekraïne. Dat is erg pittig. Maar we gaan alles geven. Want daarna is het even vakantie en gaan we in november pas weer verder met de grote toernooien.”