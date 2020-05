Trots Roef! kijkt uit naar eerste wedstrijd als kampioen: ‘Softbal is geen contactsport’

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Moergestel is uitgegroeid tot het softbalbolwerk van Nederland. Of er anders tegen Roef! aangekeken wordt sinds het op die memorabele maandagavond in oktober voor het eerst landskampioen werd? Volgens hoofdcoach Jeroen Swers is dat lastig te zeggen. ,,Want sindsdien hebben we nog geen tegenstander gezien. Het moment waar iedereen van ons naar uitkijkt, is dat we voor de eerste wedstrijd van het jaar het veld opstappen, de eerste keer als kampioen. Het was wel raar om in de voorbereiding te horen dat Roef! favoriet is voor de titel. Dat is wennen, maar wel leuk wennen", zegt Swers.