Trotse Delmée verlaat HC Tilburg voor Oranje: ‘Ik ben dominant, een verkeerde mentaliteit trek ik slecht’

Delmée zegt in de lente van 2016 ‘ja’ tegen HC Tilburg, waar hij tussen 1993 en 1996 speelde – toen nog TMHC Tilburg. Op dat moment is het niet zeker of de club naar de hoofdklasse promoveert. Uiteindelijk slaagt Pim Wijzenbeek in die missie. Zijn opvolger noemt dat jaren later ‘een cadeautje’. HC Tilburg is zijn eerste Nederlandse club na vijf jaar ervaring bij België (assistent- en bondscoach), de Nederlandse hockeysters (assistent-bondscoach) en Braxgata.