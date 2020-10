Tuchtcommisie KNHB buigt zich vrijdag over coronagate Kampong na protest HC Tilburg

De tuchtcommissie van de hockeybond behandelt vrijdag mondeling de corona-affaire rondom Kampong. De competitieleiding bepaalt daarna of er in de wedstrijd tegen HC Tilburg sprake is geweest van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler door de Utrechtse club.

Voorzitter Rob Kluyt tekende gisteren een officieel protest aan bij de hockeybond over het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, een international, door Kampong tijdens de vrijdagavondwedstrijd van 25 september (HC Tilburg leed een 2-4 nederlaag). De Tilburg-voorzitter hoorde niets meer vanuit de bond of Kampong over de situatie.

De betreffende speler had volgens de richtlijnen in quarantaine moeten zitten en dus niet mee mogen spelen.,,Uit de wandelgangen heb ik begrepen dat de betreffende speler in de rust naar huis is gegaan”, zei aanvoerder Felix Gulinck vorige week. ,,Misschien heeft hij in de rust van onze wedstrijd te horen gekregen dat de uitslag positief was.”

Vrijdag buigt de tuchtcommissie van de KNHB zich over de coronagate. Of er dan ook een uitspraak komt, is onduidelijk. Volgt dit niet vrijdag, dan moet het officieel binnen vijftien dagen gebeuren. Daarna besluit de competitieleiding of er al dan niet sprake is geweest van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler door Kampong en welke maatregelen daarmee gepaard gaan. Kampong zou beroep kunnen aantekenen als de Utrechtse club het niet eens met het besluit.

Of het officieel ingediende protest van HC Tilburg aan het dossier wordt toegevoegd, is nog onduidelijk. ,,Ik kijk met grote belangstelling uit naar de nadere communicatie van de KNHB vrijdag”, zegt voorzitter Kluyt.