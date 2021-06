Tussen de drinkende Russen en spelende kinderen werkte Bart Stevens aan zijn tenniscarrière

Tussen toeristen probeerde Bart Stevens zijn tenniscarrière weer op de rit te krijgen. Qua resultaten was zijn verblijf in Antalya niet succesvol, wel vond hij zijn ritme terug.

De in Waalwijk geboren Bart Stevens (23) zag de opgaande lijn van zijn carrière plotsklaps onderbroken worden door het coronavirus en een blessure. Waar hij eerst ongeveer de helft van het jaar in het buitenland zat, zat hij opeens thuis bij zijn vader in Roermond of zijn vriendin in Eindhoven.

Wegens een polsblessure lag Stevens er vorig jaar een aantal maanden uit. In december was hij weer fit en vertrok met zijn dubbelpartner Mats Hermans naar Servië voor een aantal voorbereidingstoernooien.

Dat ging goed en het duo reisde door naar Antalya, maar: ,,Mats werd ziek en testte positief op corona.” Daarom moest ook Stevens worden getest en ook hij was positief. Tien dagen zat de tennisser in zijn hotelkamer. Hij mocht niet naar buiten en drie keer per dag werd er eten voor zijn deur gezet. ,,Ik ging Netflixen en naar huis bellen, maar op een gegeven moment is alles al een keer gezegd. De muren kwamen op me af.”

Angstig

Eind december vloog hij terug naar huis. ,,Daarna was ik angstig om te reizen. Je kunt nog drie maanden positief testen. Dan zat ik weer vast op een hotelkamer. Daar had ik geen zin in.”

Hij kon bijna alleen buiten trainen op zijn vaste plek bij Valkencourt in Valkenswaard. Eind maart vertrok hij naar Zwitserland voor een toernooi. ,,Daar kon ik met de auto naartoe. Ik had alleen weinig getraind en was niet goed genoeg.”

Na her en der een aantal toernooien te hebben gespeeld, vertrok hij in mei voor vier weken naar Antalya om mee te doen aan toernooien en te trainen. De spelers verblijven op een resort, maar niet in een bubbel. Dus zitten er ook gezinnen die vakantie hebben. ,,Ik verbaasde me over hoe druk het was. Er waren twee werelden. Toeristen die bij het zwembad lagen en aan het drinken waren en daarnaast de tennissers.”

Geen punten

Hij behaalde in die periode geen punten om zijn ranking te verbeteren. ,,Normaal vind ik dat verschrikkelijk.” Nu was hij blij terug te zijn in het wereldje en te kunnen werken aan zijn spel. ,,In de eerste week was ik ver van mijn niveau verwijderd, maar ik heb progressie gemaakt. Het spelen van wedstrijden vind ik het allerleukste.”

Nu is hij terug in Nederland en speelt competitie in Duitsland bij TC Ohligs. ,,Zo komt er toch nog wat geld binnen. Als je in de eerste ronde wordt uitgeschakeld dan moet je het doen met 130 euro.”

In het verleden slaagde hij er wel in om die eerste ronde te overleven. Nu is hij de nummer 840 van de wereld in het enkelspel en nummer 444 in het dubbelspel. ,,Ik zit nog niet op mijn oude niveau, maar ik hoop dat binnen een paar maanden weer te halen. Dan komen die punten vanzelf.”