Twee treffers in tien seconden (!) helpen Trappers in absolute slotfase voorbij Saale Bulls Halle

Tot twee minuten voor tijd keek Trappers vrijdagavond opnieuw tegen een achterstand aan (2-3). Toen was het binnen tien seconden (!) twee keer raak voor de Tilburgers, die zo toch nog in regulier speeltijd wonnen: 4-3.

De bezoekers kwamen in de al snel op voorsprong in de met ruim 2600 toeschouwers weer goed gevulde ijshal Stappegoor. Pas 26 seconden voor het einde van de eerste periode wist Brock Montgomery de gelijkmaker binnen te prikken. Maar in periode 2 moest Trappers opnieuw een tegentreffer slikken: 1-2. En toen het in het begin van de derde periode ook nog 1-3 werd, moest Trappers vol aan de bak om een tweede nederlaag binnen enkele dagen tegen Saale Bulls Halle te voorkomen.

Trappers-coach Bo Subr nam een time-out om zijn ploeg te instrueren. Vier minuten later was het raak. Nardo Nagtzaam zorgde voor de 2-3. Vervolgens waren de beste kansen in eerste instantie echter weer voor de gasten. Die werden niet benut, waarna Trappers in de 58ste minuut in een tijdsbestek van tien seconden twee keer toesloeg. Eerst zorgde Ivy van den Heuvel voor de 3-3, tien tellen later prikte Jordy van Oorschot de winnende binnen: 4-3.