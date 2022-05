Tweede duel HC Den Bosch - HDM verplaatst naar 14.00 uur; Fernig verwacht weer een vechtwedstrijd

Hockey­sters HC Den Bosch bewaren geduld en slaan in de slotfase toe bij HDM

De rust bewaren. Dat was het devies voor de hockeysters van HC Den Bosch in de eerste wedstrijd van de play-offs tegen HDM. In Den Haag hield de thuisploeg lang stand tegen de recordkampioen, maar moest uiteindelijk in het vierde kwart capituleren: 0-2.

