Tweede plek van Trappers komt in gevaar na nipte nederlaag in Hamburg

Trappers-coach Doug Mason kondigde het zondag al aan: er volgen nu een paar lastige wedstrijden voor zijn ploeg, te beginnen met die in Hamburg. Crocodiles begon de competitie uitstekend, maar is de laatste tijd zeer wisselvallig. Tegen Trappers wisten de Hamburgers zich echter op te richten.

Trappers nam twee keer een voorsprong - door treffers van Raymond van der Schuit en Marvin Timmer, maar aan het eind van de tweede periode had de thuisploeg een 3-2 voorsprong genomen. Snel in de derde periode bracht Brett Bulmer de Tilburgers nog wel langszij, maar in de slotfase ging het toch nog mis.

Volgens Mason was zijn ploeg niet minder dan Crocodiles. ,,Maar we zijn niet effectief genoeg geweest bij het benutten van onze kansen. En we hebben een paar tegendoelpunten echt weggegeven.” Van dat laatste noemde hij een voorbeeld. ,,Jordy van Oorschot speelde een prima wedstrijd, maar miste bij het uitverdedigen een keer de puck volledig. En daaruit scoorde Crocodiles dan meteen. Dat heeft niets met tactiek of inzet te maken, dat is gewoon pech.”

De coach van de Tilburgers wanhoopt niet. ,,We hebben het nog altijd in eigen hand. Saale Bulls is nu dan wel in punten gelijk met ons gekomen, maar wij hebben een wedstrijd minder gespeeld. Het wordt nog spannend, maar dat is ook wel het mooie van sport.”

Vrijdag gaat Trappers op bezoek bij Füchse Duisburg, zondagavond (19.00 uur) komt Hammer Eisbären naar Stappegoor.

Crocodiles Hamburg - Tilburg Trappers 5-4 (2-2, 1-0, 2-2). 6. Van der Schuit 0-1, 16. Rajala 1-1, 16. Timmer 1-2, 17. Jentsch 2-2, 24. Schaludek 3-2, 43. Bulmer 3-3 (pp), 52. Reed 4-3 (penaltyshot), 58. Zuravlev (empty net) 5-3, 59. De Hondt 5-4. Strafminuten: 6-4. Schoten op doel: 35-45. Toeschouwers: 836.

Overige uitslagen, o.a.: Füchse Duisburg - Saale Bulls Halle 1-5, Hannover Scorpions - Rostock Piranhas 3-0, Diez Limburg - IceFighters Leipzig 1-5, Krefelder EV - Hannover Indians 1-4.

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 48-136, 2. Trappers 48-103, 3. Saale Bulls Halle 49-103, 4. Hannover Indians 18-99, 5. Crocodiles Hamburg 48-91.