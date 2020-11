Tweede ronde Dutch Masters of Motorcross in Oss, week voor het WK

Tilburg Trappers: competitie gaat door, maar normaal trainen mag niet

15 oktober De ijshockeyers van Tilburg Trappers verkeren in een wel heel bijzondere situatie. Vanwege te weinig sportieve uitdaging in eigen land, spelen zij al vijf jaar in de Duitse competitie (op het derde niveau, de Oberliga) en die gaat op 6 november weer van start. Maar de Tilburgers mogen vanwege de dinsdag afgekondigde coronamaatregelen voorlopig geen groepstrainingen afwerken.