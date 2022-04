Udenaar Peter Murphy door fans gekozen voor befaamde Hall of Fame

De voormalig volleybaltrainer werd door fans van over de hele wereld gekozen voor de Amerikaanse Hall of Fame. Eerder reageerde Murphy al op zijn nominatie. ,,Het zal hoe dan ook m'n leven niet veranderen, maar om hiervoor uitgekozen te worden, zou heel leuk zijn.”

Murphy begon zijn carrière in de topsport als volleyballer. Daarna werd hij volleybaltrainer en werd hij in 1978 en 1985 verkozen tot volleybalcoach van het jaar. met het Nederlandse vrouwenteam veroverde hij in 1985 brons en in 1991 zilver op het EK. Daarnaast was de Udenaar ook een tijdlang actief als technisch directeur van de Nederlandse Volleybalbond en werkte hij vijftien jaar als prestatiemanager voor teamcoaches bij NOC*NSF.