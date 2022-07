Udense waterpoloster Daisy Logtens: ‘We hebben laten zien dat we meekunnen in de Europese top’

Een-tweetjeDe Nederlandse waterpolotalenten zijn net naast het podium geëindigd op het Europees jeugdkampioenschap O19. Keepster Daisy Logtens (19) had natuurlijk graag een medaille mee naar huis in Uden genomen, maar is desondanks tevreden met de progressie die in Israël geboekt werd.

Hoe vervelend is deze vierde plaats?

,,We mogen er heel trots op zijn, dit is echt een goed resultaat. Het is wel heel zuur dat we de wedstrijd om de derde plaats tegen Griekenland met één doelpunt verschil verliezen (9-10, red.). Ik denk dat als je zo nipt verliest, een medaille er ook zeker in had gezeten. Jammer, want het had echt gekund.”

In de poulefase waren Portugal (23-5), Groot-Brittannië (30-3) en Oekraïne (24-3) geen partij.

,,We moesten ook overduidelijk eerste worden. En de kwartfinale tegen Israël (8-3, red.) makkelijk winnen. Wij zijn gewoon beter dan deze landen. Helaas liep het in de halve finale niet helemaal zoals we gehoopt hadden, dat zie je terug in het resultaat (4-8 nederlaag tegen Hongarije, red.). Maar we hebben laten zien dat we meekunnen in de Europese top.”

Hoe was het voor jou om zo’n toernooi te spelen?

,,Heel vet, hier train ik al jaren voor. Ik kan nog steeds niet helemaal bevatten. In de poule hebben Sanne Keijzer en ik telkens ieder een halve wedstrijd gespeeld, daarna kreeg ik minder speeltijd. Voor mij heel jammer, maar dat moet je gewoon accepteren. Niemand heeft er iets aan als ik chagrijnig op de bank zit.”

Je wordt opgeleid bij de Waterpolo Academie Eindhoven. Hoe belangrijk is het dat meisjes daar inmiddels ook terechtkunnen?

,,Iedereen is de afgelopen twee jaar vooruit gegaan, dat zie je terug op de toernooien. Waar we eerder met ik noem maar wat 8-12 zouden verliezen van Griekenland, is het nu 9-10. Dan kun je denken ‘weer de vierde plek’, maar we komen wel dichterbij. We trainen daar fulltime, dus twee tot drie keer in de week. Op vrijdagavond train ik bij mijn club Het Ravijn in Nijverdal en in het weekend speel ik in de eredivisie. Hierdoor wordt de aansluiting met de A-selectie ook beter. Zo hoort Lola Moolhuijzen eigenlijk ook bij ons team, maar zij speelde al op het WK. Dat weet je van tevoren en Oranje halen is de droom van ons allemaal.”

Hoe is die droom bij jou ontstaan?

,,Op de basisschool had je boekjes van sporten die je kon proberen. Toen heb ik waterpolo uitgeprobeerd en dat ben ik blijven doen bij Zeester-Meerval in Uden. En omdat we geen vaste keepster hadden, ging ik dat maar doen. Ik ben lang en een grote spanwijdte van de armen helpt. Daarnaast ben ik explosief, kan snel reageren. Nu is het een kwestie van hard blijven trainen en ervaring opdoen. Ik heb mijn havo-diploma behaald en ga ergotherapie studeren aan de HAN in Nijmegen. De bedoeling is dat te combineren met de Waterpolo Academie.”

Waterpoloster Daisy Logtens uit Uden.