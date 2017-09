Uitfans FC Den Bosch mogelijk weer welkom bij FC Oss

VIDEO Weet u nog? Exact 32 jaar geleden deed De Sliert van De Vliert dit

8 september Zo af en toe kom je van die onderwerpen tegen die prachtige nostalgische gevoelens oproepen. Vandaag is het exact 32 jaar geleden dat de Den Dungense doelman Jan van Grinsven scoorde voor zijn club FC Den Bosch. Hij was met zijn goal in de laatste seconden van de wedstrijd de eerste keeper die ooit een goal maakte in het Nederlandse betaalde voetbal.