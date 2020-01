Uitslagen Dakar Rally, etappe 3: Amerikaan Brabec wint bij motoren, Spierings snelste Nederlander

Arbiter Elissen (49) uit Udenhout fluit in Gibraltar: ‘Dit is toch wel heel apart’

6 januari Bernard Elissen (49) uit Udenhout fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde divisie of de hoofdklasse van het amateurvoetbal. Maar deze dagen is het Victoria-stadion aan de voet van de apenrots in Gibraltar het decor.