Uitspeelcorner velt hockeyers HC Den Bosch

Het was niet de avond van de hockeyers van Den Bosch vrijdag. Op weg naar Wassenaar stonden ze zo lang in de file, dat de wedstrijd wat later moest beginnen. Vervolgens bleken de mannen van Eric Verboom niet heel scherp.

,,De start was zeker niet goed”, erkende assistent-coach Simon van der Loo na afloop. ,,Het eerste kwart zaten we er gewoon niet lekker in, maar daarna hebben we ons echt goed terug geknokt.” HGC kwam op 2-0 door twee rake strafcorners van Gordon Johnston. ,,Allebei snoeihard. Onhoudbaar voor onze keeper Flip Wijsman”, aldus Van der Loo.

Via een veldgoal van Koen Bijen en een goede strafcorner van Austin Smith kwamen de Bosschenaren langszij. ,,Het ging gelijk op, maar in die fase hadden wij het betere van het spel en leken we de overwinning te kunnen grijpen.”

In de kruising

Dat pakte anders uit. in de allerlaatste minuut kreeg de thuisploeg een uitspeelcorner (het eindsignaal had al geklonken toen de corner nog moest worden genomen). Die leverde geen doelpunt op, maar wel een nieuwe strafcorner. En toen sleepte Seve van Ass de bal in de kruising. ,,Enorm zuur”, aldus Van der Loo. ,,Het is nu een kwestie van ons snel herpakken en voorbereiden op de thuiswedstrijd van zondag tegen Pinoké. Na de 1-1 tegen Oranje Rood en deze nederlaag zijn we er enorm op gebrand om die pot te winnen.”

HGC - HC Den Bosch 3-2: 7. Johnston 1-0 (sc), 20. Johnston 2-0 (sc), 27. Bijen 2-1, 35. Smith 2-2 (sc), 70. Van As 3-2 (sc).

Uitslagen: Rotterdam - Hurley 4-2, Pinoké - Bloemendaal 1-2, Oranje-Rood - SCHC 4-1, Amsterdam - Klein Zwitserland 2-3, HC Tilburg - Kampong 0-7

Stand: 1. Kampong 2-6, 2. Klein Zwitserland 2-6, 3. Bloemendaal 2-6, 4. Oranje-Rood 2-4, 5. Pinoké 2-3, 6. Rotterdam 2-3, 7. HGC 2-3, 8. Amsterdam 2-1, 9. Den Bosch 2-1, 10. SCHC 2-1, 11. Tilburg 2-0, 12. Hurley 2-0.