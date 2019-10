Uitspraak hoger beroep Krens (HC Tilburg): drie duels schorsing voor kopstoot

Nagenieten van crosstitel met wereldkam­pi­oe­nen

12:59 Motorcrossfans kunnen op maandagavond 25 november in Uden nog eens nagenieten van de wereldtitel van Nederland in aanwezigheid van Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en reserve Roan van de Moosdijk. In Theater Markant gaat dan de documentaire ‘Code Oranje’ in première.